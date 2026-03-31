Премьер Канады осудил операцию Израиля в Ливане

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с критикой действий израильской армии в Ливане, охарактеризовав их как противозаконную акцию.
«Это незаконное вторжение в Ливан. Это нарушение их территориальной целостности и суверенитета», — сказал он журналистам.
Карни также отметил, что с фактической стороны ливанские власти уже внесли запрет на деятельность шиитского движения «Хезбалла». По его словам, правительство предпринимает шаги по противодействию данной организации, её террористическим акциям и угрозам в отношении Израиля, и эти обстоятельства используются в качестве мнимого предлога для вторжения, которое канадская сторона решительно осуждает.
Поводом для эскалации послужил ракетный обстрел северных районов Израиля в ночь на 2 марта, осуществлённый с ливанской территории. Ответственность за инцидент взяла на себя «Хезбалла», пояснив, что это был ответ на ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли серию масштабных ударов по объектам в Ливане.
Впоследствии начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир сообщил о развёртывании наступательной операции против «Хезбаллы», указав, что боевые действия могут продлиться значительное время.