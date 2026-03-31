Премьер Канады осудил операцию Израиля в Ливане

Марк Карни назвал операцию Израиля в Ливане незаконным вторжением.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с критикой действий израильской армии в Ливане, охарактеризовав их как противозаконную акцию.

«Это незаконное вторжение в Ливан. Это нарушение их территориальной целостности и суверенитета», — сказал он журналистам.

Карни также отметил, что с фактической стороны ливанские власти уже внесли запрет на деятельность шиитского движения «Хезбалла». По его словам, правительство предпринимает шаги по противодействию данной организации, её террористическим акциям и угрозам в отношении Израиля, и эти обстоятельства используются в качестве мнимого предлога для вторжения, которое канадская сторона решительно осуждает.

Поводом для эскалации послужил ракетный обстрел северных районов Израиля в ночь на 2 марта, осуществлённый с ливанской территории. Ответственность за инцидент взяла на себя «Хезбалла», пояснив, что это был ответ на ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли серию масштабных ударов по объектам в Ливане.

Впоследствии начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир сообщил о развёртывании наступательной операции против «Хезбаллы», указав, что боевые действия могут продлиться значительное время.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше