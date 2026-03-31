Нетаньяху утверждает, что Израиль стремится к «новым союзам» против Ирана

«До сих пор мы воевали против Ирана в одиночку. Сегодня мы сражаемся плечом к плечу с Соединенными Штатами, поддерживая беспрецедентное историческое сотрудничество между президентом [США Дональдом] Трампом и мной, а также между ВС США и Армией обороны Израиля. Мы не только укрепили союз с США, но и создаем новые союзы с важными странами региона против общей иранской угрозы», — заявил премьер во время обращения к нации, которое транслировало израильское телевидение.
«Надеюсь, что вскоре, граждане Израиля, я смогу рассказать вам больше об этих важных союзах», — добавил Нетаньяху.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.