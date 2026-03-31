Нетаньяху утверждает, что Израиль стремится к «новым союзам» против Ирана

«До сих пор мы воевали против Ирана в одиночку. Сегодня мы сражаемся плечом к плечу с Соединенными Штатами, поддерживая беспрецедентное историческое сотрудничество между президентом [США Дональдом] Трампом и мной, а также между ВС США и Армией обороны Израиля. Мы не только укрепили союз с США, но и создаем новые союзы с важными странами региона против общей иранской угрозы», — заявил премьер во время обращения к нации, которое транслировало израильское телевидение.