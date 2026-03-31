«Душой я всегда с музеем»: Бутягин написал письмо из польского СИЗО

Напомним что российский археолог Александр Бутягин был задержан в декабре прошлого года во время лекционного турне по Европе и помещён под арест в Польше. Киев инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, которые, по версии украинской стороны, нанесли ущерб объектам культурного наследия. 18 марта суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Отец арестованного археолога выразил убеждение, что его сына намеренно заманили в Польшу именно с целью последующей передачи Киеву.