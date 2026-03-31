Трамп анонсировал визит Карла III в США, несмотря на разногласия по Ирану

Дональд Трамп объявил о предстоящем государственном визите британского монарха Карла III и королевы Камиллы в Соединенные Штаты.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп объявил о предстоящем государственном визите британского монарха Карла III и королевы Камиллы в Соединенные Штаты. Соответствующая публикация появилась в соцсети Truth Social.

Из сообщения Трамп следует, что поездка Карла III запланирована на 27−30 апреля, а ключевым событием станет торжественный банкет в Белом доме вечером 28 апреля.

По данным Wall Street Journal, Трамп ранее дал понять Лондону, что перенос визита, готовившегося несколько месяцев, вызовет негативную реакцию в Вашингтоне.

Ранее журнал The Spectator сообщал, что Карл III выступал против государственного визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство в 2025 году. Это стало второй государственной поездкой Трампа в Британию.

