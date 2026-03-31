Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана подтвердил контакты с Уиткоффом, но не назвал их переговорами

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обмен сообщениями со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не означает начала переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Источник: Life.ru

По словам министра, он получает послания от Уиткоффа напрямую, как и раньше, но это нельзя расценивать как переговорный процесс. В этих сообщениях, уточнил Аракчи, содержатся предупреждения. Помимо прямого канала, у него и спецпосланника Трампа есть ещё один способ обмена мнениями — через «друзей».

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США тайно готовят наземную операцию против Тегерана, прикрываясь публичными заявлениями о готовности к диалогу. В своём обращении он назвал американскую дипломатию ширмой, за которой скрывается реальная угроза наступления. Он подчеркнул, что иранцы ждут появления американских солдат на своей земле, чтобы открыть огонь и наказать их.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше