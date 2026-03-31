Терпение Ирана заканчивается

Но есть нюанс. В Тегеране подчеркивают, что выход из договора не означает, что страна бросится создавать свое ядерное оружие. Проще говоря, иранцы нагнетают столь любимую Трампом ситуацию неопределенности.
Но и их понять можно. Еще в 2003 году высшее духовное лицо страны заявило об отказе от приобретения ЯО. Но это не ослабило внешнее давление, санкции и постоянные обвинения, что Иран стоит на пороге создания таких боеголовок. Более того, принимаются меры по торможению развития Ираном мирного атома.
МАГАТЭ должно защищать мирные атомные объекты страны, на которых побывали его инспекторы, но мы видим, что агентство хранит молчание перед лицом нынешних ударов по АЭС в Бушере и исследовательским центрам. Повторимся, выход из договора не означает автоматического создания ЯО, ради противодействия которому под ложным предлогом теперь утюжат страну.
Но Иран получил бы полную свободу рук в таком щекотливом вопросе. И лицемерный контроль МАГАТЭ прекратился бы. Раз уж только владение оружием массового поражения остается гарантией против иностранной агрессии, что видно на примере КНДР.
Кстати, есть информация, что лидер КНДР уже предлагал Ирану не только техническую помощь в развитии немирного атома, но и ракеты, способные нести ядерное оружие. Тем более что корейские ракетные технологии были использованы иранцами при создании собственных носителей. Так что Иран делает сильный, но пока политический ход. Однако американская агрессия, как полагают, может подорвать режим ДНЯО в мире в целом.