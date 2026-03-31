Премьер Испании Санчес осудил новый израильский закон о смертной казни

Премьер‑министр Испании Педро Санчес раскритиковал новый израильский закон о смертной казни для террористов, принятый кнессетом в понедельник.

Премьер‑министр Испании Педро Санчес раскритиковал новый израильский закон о смертной казни для террористов, принятый кнессетом в понедельник.

Напомним, в понедельник парламент Израиля (кнессет) утвердил закон, предусматривающий высшую меру наказания для лиц, совершивших террористические акты. Документ вызвал широкую критику как внутри страны, так и за её пределами из‑за неоднозначности формулировок.

Педро Санчес в соцсетях заявил, что мера носит асимметричный характер, так как за аналогичные преступления израильтяне не столкнулись бы с таким же наказанием.

«Одно и то же преступление — разное наказание. Это не справедливость. Это еще один шаг к апартеиду», — говорится в его публикации.

Добавим, ранее смертная казнь в Израиле применялась только к тем, кто прибегает к геноциду, совершает преступления против человечности и еврейского народа во время войны.