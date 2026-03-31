«Мы были мишенью… в этом поколении Иран прилагал огромные усилия, чтобы уничтожить нас, захватить Ближний Восток и угрожать всему миру. Он пытался осуществить эти убийственные амбиции, разрабатывая ядерные и баллистические ракетные программы, финансируя и вооружая террористические организации вокруг нас и расплачиваясь за жесткие санкции. Теперь я хочу сказать вам, что за эти годы все это обошлось Ирану почти в триллион долларов. И теперь мы можем сказать: триллион ушел в никуда», — заявил Нетаньяху в обращении к нации.
Борьба с Израилем обошлась Ирану в триллион долларов, считает Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что многолетняя борьба с Израилем обошлась Ирану в триллион долларов.