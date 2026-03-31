Депутат Рады Горбенко: на Украине может произойти коллапс при выплате пенсий

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Украина через два месяца может столкнуться с коллапсом при выплате пенсий и зарплат социальным работникам, если Запад не предоставит ей финансовую помощь. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
«Что касается финансирования пенсий, соцвыплат, зарплат социальным работникам, то здесь действительно может произойти коллапс через два месяца, когда мы не получим своевременно дополнительной помощи — она заложена в нашем бюджете — от наших партнеров, в том числе это как раз помощь МВФ. Если взять кредит €90 млрд от Евросоюза, то 70% от этой суммы идет на закупку оружия», — сказал Горбенко в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».
Он добавил, что «на войну деньги предусмотрены бюджетом». «Должна полностью остановиться экономика, для того чтобы у нас закончились деньги на финансирование наших военных», — добавил депутат.
Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Киев через два месяца может столкнуться с проблемами в финансировании военных и гражданских расходов, а у ЕС нет плана Б на случай блокировки кредита в размере €90 млрд. Издание Bloomberg со ссылкой на источники также давало неутешительный прогноз для Украины: без западной помощи она может через два месяца остаться без денег в бюджете.
Блокировка кредита для Киева.
Брюссель готовится к серьезному противостоянию с премьером Венгрии Виктором Орбаном по поводу блокировки Будапештом выделения Еврокомиссией финансирования Киеву в размере €90 млрд, в том числе может подать судебный иск против венгерского лидера. Выделение ЕС €90 млрд (€60 млрд на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды) на 2026 и 2027 год было согласовано на саммите сообщества в декабре 2025 года. План был подготовлен в качестве альтернативы провалившемуся замыслу экспроприировать почти €200 млрд российских активов и использовать их для финансирования конфликта на Украине.
Будапешт и Братислава в феврале заблокировали финансирование для Киева и принятие 20-го пакета санкций против России. Премьер Венгрии заверил, что вето отменено не будет и он не допустит предоставления Украине кредита до тех пор, пока она не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».