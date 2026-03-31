Папа Римский надеется, что Трамп ищет выход из войны с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV выразил надежду, что президент США Дональд Трамп ищет возможность выйти из войны с Ираном и снизить уровень насилия на Ближнем Востоке.
«Мне говорят, что президент Трамп недавно заявил, что хотел бы завершить войну. Хочется надеяться, что он ищет выход. Хочется надеяться, что он ищет способ уменьшить количество насилия и бомбардировок, что стало бы значительным вкладом в устранение ненависти, которая нарастает на Ближнем Востоке», — сказал понтифик в интервью телеканалу CNN.