ХАМАС выразил признательность Эрдогану за усилия по обеспечению мира в Газе

СТАМБУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Представители руководства палестинского движения ХАМАС выразили признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия, прилагаемые республикой по обеспечению мира в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал A Haber по итогам встречи в Анкаре делегации ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хейей с руководителем Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном.
Делегацию ХАМАС также принял глава турецкого МИД Хакан Фидан. Подробности встречи не сообщаются.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщал, что российская сторона пока не наблюдает выполнения мирного плана по сектору Газа, предложенного Трампом, и что отсутствие прогресса в этом вопросе может привести к новому витку конфликта.