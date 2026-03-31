ХАМАС выразил признательность Эрдогану за усилия по обеспечению мира в Газе

Глава турецкой разведки Ибрагим Калын заявил о необходимости выполнения Израилем своих обязательств в рамках мирного плана.

СТАМБУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Представители руководства палестинского движения ХАМАС выразили признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия, прилагаемые республикой по обеспечению мира в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал A Haber по итогам встречи в Анкаре делегации ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хейей с руководителем Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном.

На переговорах обсуждалась ситуация в Газе, в том числе продолжающиеся атаки Израиля, и гуманитарный кризис в палестинском анклаве. Глава турецкой разведки заявил о необходимости выполнения Израилем своих обязательств в рамках мирного плана по Газе президента США Дональда Трампа.

Делегацию ХАМАС также принял глава турецкого МИД Хакан Фидан. Подробности встречи не сообщаются.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщал, что российская сторона пока не наблюдает выполнения мирного плана по сектору Газа, предложенного Трампом, и что отсутствие прогресса в этом вопросе может привести к новому витку конфликта.

