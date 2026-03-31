Папа римский попросил Трампа прекратить конфликт в Иране

РИМ, 31 мар — РИА Новости. Папа Римский Лев XIV заявил, что попросил президента США Дональда Трампа прекратить войну в Иране, выразив надежду, что конфликт завершится до Пасхи.

Источник: Reuters

«Я поговорил с Трампом и попросил его положить конец войне», — приводит его слова газета Messaggero.

Понтифик заявил журналистам в своей резиденции в Кастель-Гандольфо под Римом, что праздник Пасхи должен быть самым святым, самым священным временем года, временем мира и размышлений.

«Возможно, перемирие на Пасху, но уже есть признаки… может быть, война закончится до Пасхи, будем надеяться», — цитирует понтифика религиозное агентство Sir.

По его словам, ему доложили, что Трамп недавно заявил о желании положить конец войне.

«Мы надеемся, что он ищет выход, и способ уменьшить насилие, бомбардировки, что внесло бы значительный вклад в искоренение ненависти, которая постоянно растет на Ближнем Востоке и в других регионах», — заявил папа Римский.

Ранее Лев XIV неоднократно высказывался о конфликте на Ближнем Востоке, призывая мировых лидеров к моральной ответственности за принимаемые решения. Говоря о «спирали насилия», понтифик призывал верующих молиться о том, чтобы «грохот бомб прекратился, оружие умолкло, а открылось пространство для диалога, в котором будет услышан голос народов».

Он также говорил, что смерть и страдания, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, являются «скандалом для всего человечества». По его словам, он с тревогой продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, как и в других регионах мира, «раздираемых войной и насилием».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года.
