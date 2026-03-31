WSJ: США направляют третий авианосец на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки направляют авианосец USS George H. W. Bush на Ближний Восток, после этого там будет создана беспрецедентная группировка из трех американских авианосцев одновременно, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских официальных лиц.
По данным газеты, авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния во 31 марта, он присоединится к действующему в Аравийском море USS Abraham Lincoln и находящемуся на ремонте в хорватском порту USS Gerald R. Ford.
Журналисты обратили внимание, что переброска сил происходит на фоне рассмотрения американским президентом Дональдом Трампом дальнейших военных вариантов операции против Ирана.
