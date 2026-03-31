WSJ: США направляют третий авианосец на Ближний Восток

В регионе будет создана беспрецедентная ударная группировка, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки направляют авианосец USS George H. W. Bush на Ближний Восток, после этого там будет создана беспрецедентная группировка из трех американских авианосцев одновременно, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских официальных лиц.

По данным газеты, авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния во 31 марта, он присоединится к действующему в Аравийском море USS Abraham Lincoln и находящемуся на ремонте в хорватском порту USS Gerald R. Ford.

Журналисты обратили внимание, что переброска сил происходит на фоне рассмотрения американским президентом Дональдом Трампом дальнейших военных вариантов операции против Ирана.

Ранее источники сообщили, что авианосец USS George H.W. Bush будет переброшен в район, рядом с которым продолжается конфликт с Ираном.

Напомним, военные США и Израиля с 28 февраля наносят авиаудары по иранской территории. Тегеран начал ответную операцию против Израиля и американских военных баз.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше