Индонезия вводит ограничения на покупку топлива на фоне роста цен на нефть

Источник: Аргументы и факты

С 1 апреля 2026 года в Индонезии вступают в силу антикризисные меры, направленные на экономию топлива на фоне резкого роста мировых цен на нефть из‑за военного конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает агентство Antara.

Так, в стране начнет действовать лимит на покупку субсидируемого топлива (Pertalite, Solar и др.) — не более 50 литров в день на одно транспортное средство. Контроль будет осуществляться через цифровые системы. При этом для общественного транспорта, грузоперевозок и ряда категорий транспорта предусмотрены послабления.

Также запланирован обязательный переход госслужащих на удаленную работу по пятницам. При этом для частного сектора мера носит рекомендательный характер, однако правительство рассчитывает на поддержку компаний.

Помимо этого, предусмотренно ограничение использования служебного транспорта до 50% парка (кроме оперативной техники и электромобилей), а также сокращение числа командировок: внутренних — на 50%, зарубежных — на 70%.

По оценкам правительства, реализация комплекса мер позволит сэкономить до 6,2 трлн рупий по линии компенсаций на топливо и до 59 трлн рупий за счёт снижения потребления населением. При этом власти заверили, что в ближайший месяц резкого роста цен на топливо не ожидается, хотя на фоне слухов уже фиксируются очереди на заправках.

