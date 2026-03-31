Украина в ближайшие два месяца может столкнуться с коллапсом при выплате пенсий и зарплат работникам социальной сферы, если западные партнеры не обеспечат ей финансовую поддержку. Это мнение выразил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
По его словам, финансирование пенсий, социальных выплат и зарплат действительно может оказаться в критическом состоянии через два месяца, если не будет получена своевременная дополнительная помощь от партнеров, включая средства от Международного валютного фонда, которые уже предусмотрены в бюджете. Он отметил, что если будет получен кредит от Евросоюза размером 90 млрд евро, то порядка 70% этих средств направляется на приобретение оружия.
Ранее на Украине сообщали, что Киев через два месяца может столкнуться с трудностями в финансировании военных и гражданских расходов, а Европейский союз не имеет альтернативного плана в случае блокировки кредита на 90 млрд евро. Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, также публиковало неутешительный прогноз для Украины: без помощи Запада страна может через два месяца исчерпать бюджетные средства.