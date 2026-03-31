ЦАХАЛ отверг причастность к инциденту с миротворцами в Ливане

Как заявила армейская пресс-служба, военные провели собственное расследование обстоятельств инцидента в районе поселка Бани-Хайян в Южном Ливане, где несколько миротворцев ВСООНЛ днем ранее пострадали в результате взрыва. «Комплексная оперативная проверка показала, что военнослужащие Армии обороны Израиля не устанавливали в этом районе никаких взрывных устройств и вообще не находились в этом районе», — говорится в заявлении.
В армии подчеркнули, что израильские войска действуют против вооруженных отрядов шиитской организации «Хезболлах», а не против миротворцев ВСООНЛ, армии Ливана или ливанских мирных жителей. При этом израильские военные призвали ВСООНЛ «избегать присутствия в зонах боевых действий» на юге Ливана, в отношении которых Израиль делает предупреждения об эвакуации мирных жителей из-за предстоящих ударов.
В результате ударов по военнослужащим ВСООНЛ 29 марта погиб один миротворец из Индонезии, еще трое получили ранения. Два других миротворца погибли при подрыве на мине 30 марта.
После израильского вторжения в Ливан в 1978 году в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН была создана миротворческая миссия. Ее мандат продлевается каждые полгода. В состав ВСООНЛ входят около 8,2 тыс. человек из 47 стран. Российские миротворцы в миссии не участвуют.