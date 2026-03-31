ЦАХАЛ отверг причастность к инциденту с миротворцами в Ливане

Как заявила армейская пресс-служба, военные провели собственное расследование обстоятельств инцидента в районе поселка Бани-Хайян в Южном Ливане, где несколько миротворцев ВСООНЛ днем ранее пострадали в результате взрыва. «Комплексная оперативная проверка показала, что военнослужащие Армии обороны Израиля не устанавливали в этом районе никаких взрывных устройств и вообще не находились в этом районе», — говорится в заявлении.