Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ отверг причастность к инциденту с миротворцами в Ливане

В армии подчеркнули, что израильские войска действуют против вооруженных отрядов шиитской организации «Хезболлах».

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 марта. /ТАСС/. Армия Израиля утверждает, что не имеет отношения к инциденту, в результате которого пострадали миротворцы из Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Как заявила армейская пресс-служба, военные провели собственное расследование обстоятельств инцидента в районе поселка Бани-Хайян в Южном Ливане, где несколько миротворцев ВСООНЛ днем ранее пострадали в результате взрыва. «Комплексная оперативная проверка показала, что военнослужащие Армии обороны Израиля не устанавливали в этом районе никаких взрывных устройств и вообще не находились в этом районе», — говорится в заявлении.

В армии подчеркнули, что израильские войска действуют против вооруженных отрядов шиитской организации «Хезболлах», а не против миротворцев ВСООНЛ, армии Ливана или ливанских мирных жителей. При этом израильские военные призвали ВСООНЛ «избегать присутствия в зонах боевых действий» на юге Ливана, в отношении которых Израиль делает предупреждения об эвакуации мирных жителей из-за предстоящих ударов.

В результате ударов по военнослужащим ВСООНЛ 29 марта погиб один миротворец из Индонезии, еще трое получили ранения. Два других миротворца погибли при подрыве на мине 30 марта.

После израильского вторжения в Ливан в 1978 году в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН была создана миротворческая миссия. Ее мандат продлевается каждые полгода. В состав ВСООНЛ входят около 8,2 тыс. человек из 47 стран. Российские миротворцы в миссии не участвуют.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше