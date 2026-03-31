В Минобороны потеряли связь с Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна

В Минобороны России потеряли связь с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна.
«Около 18:00 при совершении планового перелёта над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолётом Ан-26… Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна», — говорится в сообщении.
К месту происшествия направлены поисково-спасательные группы. По данным ведомства, поражающего воздействия по самолёту не было.
Ранее в штате Ассам пропал истребитель Су-30МКИ ВВС Индии.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.