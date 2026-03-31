Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны потеряли связь с Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна

В Минобороны России потеряли связь с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом, судьба экипажа неизвестна.

«Около 18:00 при совершении планового перелёта над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолётом Ан-26… Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна», — говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены поисково-спасательные группы. По данным ведомства, поражающего воздействия по самолёту не было.

Ранее в штате Ассам пропал истребитель Су-30МКИ ВВС Индии.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше