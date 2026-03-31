Быстров раскритиковал сборную России по футболу

Бронзовый призёр Евро-2008 Владимир Быстров остался недоволен принципами формирования сборной России в последние годы.
«Я устал на это смотреть. Когда мы уже увидим сборную-то? Сколько у нас будет просмотровых сборов? Болельщики хотят увидеть основную команду! Какой интерес в том, что все вызванные 35 человек знают, что будут играть? В плане певцов, шоу, организаторской работы до и после матча мы хороши, в этом всё супер. А где игра-то?» — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, Валерий Карпин вызывает по 40 человек и все они понимают, что точно выйдут на поле.
Быстров считает, что из-за отсутствия должной конкуренции игроки приезжают в национальную команду как в отпуск и не демонстрируют нужного уровня самоотдачи.
Ранее Карпин затруднился назвать причину промаха Облякова с пенальти в матче с Мали.