Украина построит завод по производству ядерного топлива для своих АЭС

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина построит завод по производству ядерного топлива для нужд своих АЭС в Николаевской области, сообщила национальная компания «Энергоатом».

«Украина будет развивать собственное производство ядерного топлива… Речь идет о строительстве современного технологического комплекса по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС», — говорится на странице компании в социальной сети Facebook *.

Комплекс планируют построить в районе Южноукраинска Николаевской области, где расположена одноименная АЭС. Как уточняется в публикации, соответствующее решение было принято украинским кабмином. Проект прошел предварительные этапы планирования и анализ влияния на окружающую среду, а также был положительно оценен специалистами компании Westinghouse. В марте было принято окончательное решение о начале его практической реализации. Следующим этапом должна стать разработка проектной документации и прохождение комплексной государственной экспертизы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.