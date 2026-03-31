Украина построит завод по производству ядерного топлива для своих АЭС

Комплекс планируют построить в районе Южноукраинска Николаевской области, где расположена одноименная АЭС. Как уточняется в публикации, соответствующее решение было принято украинским кабмином. Проект прошел предварительные этапы планирования и анализ влияния на окружающую среду, а также был положительно оценен специалистами компании Westinghouse. В марте было принято окончательное решение о начале его практической реализации. Следующим этапом должна стать разработка проектной документации и прохождение комплексной государственной экспертизы.