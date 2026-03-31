В КСИР сообщили об убитых и раненых при ударе по военной базе США

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Военно-воздушные силы элитного подразделения провели совместную операцию с использованием беспилотников и ракет, нанеся удар по расположению американских военных на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии.
Согласно сообщению, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, в результате атаки не менее 200 военнослужащих США были убиты или ранены. В КСИР уточнили, что среди пострадавших — преимущественно летчики американских истребителей.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
