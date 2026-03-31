В КСИР сообщили об убитых и раненых при ударе по военной базе США

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Военно-воздушные силы элитного подразделения провели совместную операцию с использованием беспилотников и ракет, нанеся удар по расположению американских военных на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии.

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Военно-воздушные силы элитного подразделения провели совместную операцию с использованием беспилотников и ракет, нанеся удар по расположению американских военных на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии.

Согласно сообщению, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, в результате атаки не менее 200 военнослужащих США были убиты или ранены. В КСИР уточнили, что среди пострадавших — преимущественно летчики американских истребителей.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что в Иране отвергли ведение переговоров с США несмотря на контакты с Уиткоффом.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше