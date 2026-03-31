Над Крымом потеряна связь с Ан-26: судьба экипажа неизвестна

Минобороны РФ объявило о пропаже военно-транспортного самолета Ан-26 над полуостровом Крым. Связь с самолетом потеряна, а судьба экипажа остаётся неизвестной. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что 31 марта около 18:00 во время планового полета произошло исчезновение связи с Ан-26, сообщает ведомство.
В Минобороны подчеркнули, что по самолету не было зафиксировано поражающего воздействия.
В настоящее время в районе предполагаемого происшествия начаты поиски и спасательные работы. Судьба экипажа и пассажиров, находившихся на борту, остаётся неизвестной.
