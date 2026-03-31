При ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб пожарный

МЧС: при ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб пожарный, еще трое пострадали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пожарный погиб при ликвидации ЧП в Нижнекамске, еще трое пострадали при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан — командир отделения Марат Назипов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, прибыв к месту происшествия, Назипов приступил к тушению пожара и спасению людей, в этот момент произошёл внезапный взрыв, в результате которого 27-летний огнеборец получил несовместимые с жизнью травмы.

Также при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара пострадали ещё трое огнеборцев 29-й пожарной части МЧС России.

«МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Назипова. Светлая память о нём будет сохранена в сердцах всех, кто знал его как самоотверженного и преданного своему делу профессионала», — добавили в ведомстве.