При ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб пожарный

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пожарный погиб при ликвидации ЧП в Нижнекамске, еще трое пострадали при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан — командир отделения Марат Назипов», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, прибыв к месту происшествия, Назипов приступил к тушению пожара и спасению людей, в этот момент произошёл внезапный взрыв, в результате которого 27-летний огнеборец получил несовместимые с жизнью травмы.
Также при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара пострадали ещё трое огнеборцев 29-й пожарной части МЧС России.
«МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Назипова. Светлая память о нём будет сохранена в сердцах всех, кто знал его как самоотверженного и преданного своему делу профессионала», — добавили в ведомстве.