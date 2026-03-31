Иран ударил по месту проживания американских пилотов в Саудовской Аравии

Иран нанёс комбинированный удар по месту проживания американских пилотов в Саудовской Аравии, поразив скопление из 200 человек.
«Мы атаковали резиденцию американских пилотов и членов экипажа в городе Аль-Хардж… а также нанесли удар по скоплению из 200 человек», — заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Маджид Мусави.
Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп готов завершить операцию против Ирана без открытия Ормузского пролива.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.