СК поставил на контроль расследование ЧП на предприятии в Нижнекамске

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Расследование уголовного дела о ЧП на предприятии в Нижнекамске поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщает следком РФ в своем канале на платформе Max.
Во вторник на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание, в результате которого два человека погибли. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы.
«Ход расследования уголовного дела по факту происшествия на предприятии в Республике Татарстан поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях.
«Следователями и криминалистами продолжается работа на месте происшествия, допрашиваются сотрудники предприятия, выясняется полная картина произошедшего», — добавили в ведомстве.