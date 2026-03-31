СК поставил на контроль расследование ЧП на предприятии в Нижнекамске

СК поставил на контроль расследование пожара на предприятии в Нижнекамске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Расследование уголовного дела о ЧП на предприятии в Нижнекамске поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщает следком РФ в своем канале на платформе Max.

Во вторник на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание, в результате которого два человека погибли. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы.

«Ход расследования уголовного дела по факту происшествия на предприятии в Республике Татарстан поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях.

«Следователями и криминалистами продолжается работа на месте происшествия, допрашиваются сотрудники предприятия, выясняется полная картина произошедшего», — добавили в ведомстве.