Иран нанёс удар по базе американских пилотов в Саудовской Аравии

Иран атаковал базу американских пилотов, расположенную на территории Саудовской Аравии. Это следует из заявления командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

Источник: Life.ru

«Сегодня мы атаковали место проживания американских пилотов и лётного состава в Эль-Хардже (Саудовская Аравия) с помощью беспилотников и ракет. Нанесён удар по скоплению из 200 человек», — написал Мусави у себя на странице в соцсети X.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США тайно готовят наземную операцию против Тегерана, прикрываясь публичными заявлениями о готовности к диалогу. В своём обращении он назвал американскую дипломатию ширмой, за которой скрывается реальная угроза наступления. Он подчеркнул, что иранцы ждут появления американских солдат на своей земле, чтобы открыть огонь и наказать их. Представитель парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Резаи подчеркнул, что любые переговоры с Соединёнными Штатами будут вести не дипломаты, а Вооружённые силы республики.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше