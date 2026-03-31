Иран нанёс удар по базе американских пилотов в Саудовской Аравии

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США тайно готовят наземную операцию против Тегерана, прикрываясь публичными заявлениями о готовности к диалогу. В своём обращении он назвал американскую дипломатию ширмой, за которой скрывается реальная угроза наступления. Он подчеркнул, что иранцы ждут появления американских солдат на своей земле, чтобы открыть огонь и наказать их. Представитель парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Резаи подчеркнул, что любые переговоры с Соединёнными Штатами будут вести не дипломаты, а Вооружённые силы республики.