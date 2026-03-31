Расследование дела по факту ЧП в Нижнекамске поставили на контроль в СК России

Расследование дела по факту происшествия на предприятии в Нижнекамске поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
«Ход дальнейшего расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — отмечается в сообщении СКР в MAX.
31 марта в Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. В пресс-службе компании заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал технологический сбой.
За медпомощью обратились 68 пострадавших, 21 человек госпитализирован.