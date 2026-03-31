Финский политик прокомментировал инцидент с упавшими украинскими дронами

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Евросоюз осознанно предоставляет Украине свою территорию для атак на Россию, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя инцидент с упавшими в стране украинскими дронами.
Власти Финляндии ранее сообщили, что 29 марта два дрона упали недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция заявила в понедельник, что обезвредила один из БПЛА, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.
«Это произошло после серии аналогичных инцидентов в странах Балтии — Эстонии и Латвии — что заставляет меня думать, что Евросоюз полностью осведомлен о таких атаках и теперь предоставляет свои территории Украине для проведения атак на нескольких фронтах», — сказал собеседник агентства.