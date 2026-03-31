Американский эксперт Парси: Иран продаёт нефти больше, чем до начала войны

Иран сейчас продаёт нефти больше, чем до начала войны, причём почти в три раза дороже, заявил сооснователь американского Института ответственного государственного управления им. Куинси Трит Парси.
В интервью ведущему RT Рику Санчесу он отметил, что официальные лица США даже не были готовы к таким последствиям войны с Ираном.
«Я был поражён тем, как много людей там не думали, что иранцы перекроют пролив», — сказал Парси.
Ранее западные СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана без открытия Ормузского пролива.
Также известно, что цены на газ в Евросоюзе выросли на 70% с марта.