Американский эксперт Парси: Иран продаёт нефти больше, чем до начала войны

Иран сейчас продаёт нефти больше, чем до начала войны, причём почти в три раза дороже, заявил сооснователь американского Института ответственного государственного управления им. Куинси Трит Парси.

В интервью ведущему RT Рику Санчесу он отметил, что официальные лица США даже не были готовы к таким последствиям войны с Ираном.

«Я был поражён тем, как много людей там не думали, что иранцы перекроют пролив», — сказал Парси.

Ранее западные СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана без открытия Ормузского пролива.

Также известно, что цены на газ в Евросоюзе выросли на 70% с марта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше