Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При тушении возгорания в Нижнекамске погиб пожарный

Пожарный погиб при ликвидации ЧП в Нижнекамске, ещё трое пострадали при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан — командир отделения Марат Назипов», — говорится в сообщении.

Также при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара пострадали ещё три спасателя.

31 марта в Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. В пресс-службе компании заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал технологический сбой.

За медпомощью обратились 68 пострадавших, 21 человек госпитализирован.