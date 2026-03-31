При тушении возгорания в Нижнекамске погиб пожарный

Пожарный погиб при ликвидации ЧП в Нижнекамске, ещё трое пострадали при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан — командир отделения Марат Назипов», — говорится в сообщении.
Также при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара пострадали ещё три спасателя.
31 марта в Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. В пресс-службе компании заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал технологический сбой.
За медпомощью обратились 68 пострадавших, 21 человек госпитализирован.