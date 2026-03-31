В Турции осудили принятый в Израиле закон о смертной казни

В заявлении МИД республики новый закон назвали «направленным против палестинского народа и не имеющим юридической силы».

СТАМБУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Турция осудила принятие парламентом Израиля закона о введении смертной казни за терроризм, назвав его направленным против палестинского народа и не имеющим юридической силы. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Мы осуждаем принятый израильским парламентом закон, вводящий смертную казнь, которая, как предполагается, будет применяться исключительно к палестинцам. Этот закон, направленный на дальнейшее укрепление режима апартеида оккупационных властей Израиля в отношении палестинцев, является продолжением политики отрицания, уничтожения и политических казней в отношении палестинского народа. Он является незаконным и не имеющим юридической силы», — отмечается в тексте.

Турция, как подчеркивается в заявлении, призвала международное сообщество, прежде всего ООН, «принять меры в ответ на расистские и незаконные действия Израиля».

Ранее сообщалось, что израильский Кнессет (парламент) одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов. В решающем третьем чтении он получил поддержку 62 депутатов 120-местного парламента. За него проголосовал в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Оппозиция назвала этот закон позорным, аморальным, противоречащим основополагающим демократическим ценностям и международному праву и объявила о намерении обжаловать его принятие в Верховном суде Израиля.