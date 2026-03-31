Ирак начал отправлять нефть на экспорт через Сирию

ДОХА, 31 мар — РИА Новости. Ирак начал экспортировать нефть через пограничный переход Аль-Валид между Ираком и Сирией, сообщил иракскому агентству новостей INA глава округа Аль-Валид Муджахид ад-Дулейми.
«Сегодня состоялось пробное открытие пограничного перехода Аль-Валид между Ираком и Сирией для въезда нефтевозов», — сказал ад-Дулейми.
По его словам, в настоящее время более 150 нефтевозов ожидают въезда на территорию Сирии. При этом власти Ирака рассчитывают, что в среднем через этот КПП будут проходить не менее 500 автоцистерн в день.
Агентство Рейтер, в свою очередь, передавало во вторник, что иракская государственная компания SOMO по продаже нефти завершила заключение контрактов на поставку около 650 тысяч метрических тонн мазута в месяц с апреля по июнь для транспортировки автотранспортом по суше через Сирию.
Ирак не использовал этот сухопутный маршрут в течение десятилетий, но два источника, близких к ситуации, заявили, что окончание гражданской войны в Сирии в сочетании с потрясениями, вызванными войной с Ираном, означает, что сейчас это лучший вариант, хотя и более дорогостоящий.
Ирак прекратил экспортировать нефть по морю с южных месторождений после атак на танкеры в порту Басры, а также в связи с ограничениями на проход через Ормузский пролив и стал искать альтернативные маршруты, в частности через Сирию и по трубопроводу из Киркука в турецкий Джейхан.