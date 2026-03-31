Ирак начал отправлять нефть на экспорт через Сирию

Ирак прекратил экспортировать нефть по морю с южных месторождений после атак на танкеры в порту Басры, а также в связи с ограничениями на проход через Ормузский пролив и стал искать альтернативные маршруты, в частности через Сирию и по трубопроводу из Киркука в турецкий Джейхан.