Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирак начал отправлять нефть на экспорт через Сирию

Ирак начал экспорт нефти через КПП Аль-Валид между Сирией и Ираком.

Источник: www_ria_ru

ДОХА, 31 мар — РИА Новости. Ирак начал экспортировать нефть через пограничный переход Аль-Валид между Ираком и Сирией, сообщил иракскому агентству новостей INA глава округа Аль-Валид Муджахид ад-Дулейми.

«Сегодня состоялось пробное открытие пограничного перехода Аль-Валид между Ираком и Сирией для въезда нефтевозов», — сказал ад-Дулейми.

По его словам, в настоящее время более 150 нефтевозов ожидают въезда на территорию Сирии. При этом власти Ирака рассчитывают, что в среднем через этот КПП будут проходить не менее 500 автоцистерн в день.

Агентство Рейтер, в свою очередь, передавало во вторник, что иракская государственная компания SOMO по продаже нефти завершила заключение контрактов на поставку около 650 тысяч метрических тонн мазута в месяц с апреля по июнь для транспортировки автотранспортом по суше через Сирию.

Ирак не использовал этот сухопутный маршрут в течение десятилетий, но два источника, близких к ситуации, заявили, что окончание гражданской войны в Сирии в сочетании с потрясениями, вызванными войной с Ираном, означает, что сейчас это лучший вариант, хотя и более дорогостоящий.

Ирак прекратил экспортировать нефть по морю с южных месторождений после атак на танкеры в порту Басры, а также в связи с ограничениями на проход через Ормузский пролив и стал искать альтернативные маршруты, в частности через Сирию и по трубопроводу из Киркука в турецкий Джейхан.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше