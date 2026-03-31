ЕС выделил Украине допсредства за счет прибыли российских активов

БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости. ЕС выделил Украине дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Киеве.
Каллас также призвала ужесточить санкций против России, а не ослаблять их.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.