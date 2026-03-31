ЕС выделил Украине допсредства за счет прибыли российских активов

ЕС выделил Украине 80 млн евро за счет прибыли российских активов.

БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости. ЕС выделил Украине дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня я рада, что мы предоставляем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из прибыли от замороженных российских активов», — сказала она.

Каллас также призвала ужесточить санкций против России, а не ослаблять их.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше