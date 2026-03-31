«Коммерсант»: ИТ-компании могут лишить аккредитации за VPN-трафик

Российские ИТ-компании могут лишить аккредитации за VPN-трафик, а именно в случае, если сервисы продолжат работать при включённом у пользователей VPN-соединении.
Как сообщили «Коммерсанту» источники, близкие к ведомству и знакомые с обсуждением инициативы, компании также могут лишить права на предустановку их приложений на устройства в России.
Уточняется, что выявлять VPN-трафик и направлять запрос в Минцифры будет ФСБ.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев выступил против введения ответственности за использование VPN.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что использование VPN-сервисов формирует целый ряд рисков, которыми пользуются мошенники.