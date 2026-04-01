Советский анекдот: как Рейган и Горбачев учились смеяться вместе

На одной из его карточек был такой анекдот. Американец спорит с русским о свободе слова. Американец: «Я могу войти в Овальный кабинет, я могу стукнуть по столу президента и сказать: “Господин президент, мне не нравится, как вы управляете нашей страной”. Русский ответил: “И я могу это сделать. Я могу пойти в Кремль, в кабинет генерального секретаря, я могу стукнуть по столу и сказать: “Господин генеральный секретарь, мне не нравится, как президент Рейган управляет своей страной”. Рейган засмеялся, а потом перечитал карточку несколько раз. В анекдоте было что-то, чего он не мог объяснить. Смех над собой. И признание того, что над ним можно смеяться где угодно.