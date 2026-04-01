Американскую журналистку похитили в Багдаде

В Багдаде была похищена американская журналистка, власти ведут её поиски по всей столице Ирака, пишет Reuters со ссылкой на полицейских.
«Министерство внутренних дел Ирака подтвердило факт похищения женщины, однако её гражданство не раскрыло. В ведомстве сообщили, что один подозреваемый задержан, а усилия по освобождению журналистки продолжаются», — говорится в публикации.
Позднее полицейские раскрыли имя похищенной — это Шелли Киттлсон — американская внештатная журналистка, проживающая в Риме. Она освещала несколько войн в регионе и публиковала материалы для издания Al Monitor.
По словам полицейских, отмечает агентство, Киттлсон была схвачена четырьмя мужчинами в гражданской одежде, затем её увезли на автомобиле. Поиски сосредоточены в восточной части Багдада, куда, по данным правоохранителей, направлялась машина похитителей.