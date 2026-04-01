Ларионов высказался о своём будущем в СКА после вылета из Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о своём будущем в команде после вылета из Кубка Гагарина.

«Сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Надо просто это всё пережить. Чтобы осел тот элемент груза, который висит сейчас в раздевалке. Понятно, что после игры все разочарованы. Безусловно, здесь нужно время, чтобы оценить то, что произошло», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, из плюсов в текущем сезоне следует отметить работу с большим количеством молодых хоккеистов.

А вот к опытным исполнителям у Ларионова остались вопросы.

Ранее «Ак Барс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.