Ларионов высказался о своём будущем в СКА после вылета из Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о своём будущем в команде после вылета из Кубка Гагарина.
«Сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Надо просто это всё пережить. Чтобы осел тот элемент груза, который висит сейчас в раздевалке. Понятно, что после игры все разочарованы. Безусловно, здесь нужно время, чтобы оценить то, что произошло», — цитирует специалиста Sport24.
По его мнению, из плюсов в текущем сезоне следует отметить работу с большим количеством молодых хоккеистов.
А вот к опытным исполнителям у Ларионова остались вопросы.
