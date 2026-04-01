Мохбер: контроль Ирана над Ормузом принесет больше доходов, чем нефть

Помощник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что контроль над Ормузским проливом способен приносить стране значительно больший доход, чем экспорт нефти. По его оценке, финансовая выгода от такого контроля может как минимум вдвое превышать нефтяные поступления.
Он подчеркнул, что стратегическое значение пролива открывает для Ирана серьезные экономические перспективы, особенно с учетом его ключевой роли в мировой торговле энергоресурсами. Контроль над этим маршрутом рассматривается как важный источник стабильных доходов.
Также Мохбер отметил, что Иран имеет сопоставимые права на Ормузский пролив, аналогично тому, как Турция контролирует Босфор, а Египет — Суэцкий канал. По его словам, это подчеркивает легитимность притязаний страны на управление этим важным транспортным узлом.
Ранее Иран заверил Россию в беспрепятственном проходе российских судов через Ормузский пролив.