Российский сенатор Константин Косачев высказался о поездке главы европейской дипломатии Каи Каллас в Киев. По его мнению, подобные визиты демонстрируют ошибочное распределение приоритетов со стороны представителей ЕС.
«Это как в известном анекдоте, когда ключи потерялись в придорожной траве, но ищут их на асфальте в свете уличного фонаря, потому что там виднее», — написал Косачев в Telegram-канале.
Косачев с иронией заметил, что жителям ЕС «повезло» с руководством в Брюсселе.
31 марта Каллас и главы МИД стран Европейского Союза прибыли в Киев в годовщину событий в украинской Буче, заявил ранее глава МИД Украины Андрей Сибига.
Напомним, что якобы «резня» в Буче — спланированная провокация Киева. Минобороны РФ в свою очередь официально опровергло лживые кадры неонацистов из города в Киевской области.