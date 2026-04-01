Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8%

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%.

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%.

Соответствующее постановление правительства утвердило коэффициент индексации в размере 1,068. Это означает, что выплаты увеличатся на 6,8%.

Ранее депутат Госдумы, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, что в апреле увеличенные выплаты получат сразу несколько категорий пенсионеров. Апрельская индексация затронет тех, кто получает социальную пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также получателей иных социальных пенсий, назначаемых по закону о государственном пенсионном обеспечении (166-ФЗ). Подробнее — в материале.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что будет, если проиндексированная сумма всё же окажется ниже прожиточного минимума.