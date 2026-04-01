«На паузе»: в МИД России назвали причину приостановки переговоров по Украине

Замглавы МИД России Галузин: переговоры по Украине стоят на паузе.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры по урегулированию украинского кризиса сейчас приостановлены на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Заместитель министра напомнил, что в последние месяцы состоялись несколько раундов трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

«Сейчас переговоры по-прежнему на паузе на фоне американо-израильской агрессии против Ирана. Исходим из того, что мы готовы продолжать дискуссии», — сказал дипломат.

Галузин добавил, что важно не только количество раундов, но и содержание повестки. Россия открыта для поиска путей урегулирования на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает переговоры с США по Украине как попытку отвлечь внимание от других действий. Министр отметил прогресс в гуманитарных вопросах и подвижки в создании механизма контроля за выполнением возможных договоренностей.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше