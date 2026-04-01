«На паузе»: в МИД России назвали причину приостановки переговоров по Украине

Заместитель министра напомнил, что в последние месяцы состоялись несколько раундов трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.
«Сейчас переговоры по-прежнему на паузе на фоне американо-израильской агрессии против Ирана. Исходим из того, что мы готовы продолжать дискуссии», — сказал дипломат.
Галузин добавил, что важно не только количество раундов, но и содержание повестки. Россия открыта для поиска путей урегулирования на Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает переговоры с США по Украине как попытку отвлечь внимание от других действий. Министр отметил прогресс в гуманитарных вопросах и подвижки в создании механизма контроля за выполнением возможных договоренностей.