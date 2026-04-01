Каллас утверждает, что соглашение по Украине не смогут заключить без ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что США и Россия якобы не смогут заключить никакое соглашение по Украине без участия Евросоюза.

Источник: Reuters

«Я считаю важным подчеркнуть, что на самом деле многое зависит от поддержки Европы. Поэтому даже если США и Россия о чём-то договорятся, они не смогут это реализовать, если Европа не будет частью этого процесса. Чем скорее придёт понимание того, что Европа тоже должна участвовать в этом обсуждении, тем лучше», — сказала она на пресс-конференции в Киеве.

ЕС уже длительное время безуспешно ищет место за столом переговоров по Украине. Как заявила в конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у ЕС нет никаких оснований претендовать на это место.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
