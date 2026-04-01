Определились все 16 участников ЧМ по футболу от Европы

Стали известны все европейские команды, которые примут участие в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.

На турнир вышли: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Турция, Швеция и Чехия.

Напомним, что четверо из них уже выигрывали мундиаль: Германия (1954, 1974, 1990, 2014), Франция (1998, 2018), Англия (1966) и Испания (2010).

Также трое играли в финалах: Нидерланды (1974, 1978, 2010), Хорватия (2018) и Швеция (1958).

Ранее Италия проиграла Боснии в серии пенальти и в третий раз подряд не вышла на ЧМ по футболу.

