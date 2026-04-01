Вучич назвал протесты в центре Белграда насильственными и призвал к спокойствию

По его словам, причины протестов связаны с «поствыборной травмой» их организаторов. «Все могут быть спокойны. Государство выполняет свою работу серьезно, а насильственные протесты — следствие нескольких факторов. Один из них — поствыборная травма (оппозиции — прим. ТАСС) из-за очередной неудачи, которой они не ожидали, поскольку распространяли ложную надежду среди своих сторонников, а другой — то, что никто не может объяснить, что делают пиротехнические средства в здании университета», — отметил президент. Ранее Вучич объявил о победе правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в органы местного самоуправления, прошедших 29 марта в 10 муниципалитетах из 145 по всей стране.