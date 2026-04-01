Вучич назвал протесты в центре Белграда насильственными и призвал к спокойствию

БЕЛГРАД, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты у здания философского факультета Белградского университета, вспыхнувшие на фоне расследования гибели студентки, носят насильственный характер, отметив, что численность протестующих составила около 3,9 тыс. человек.
«Наконец мы видим, какова их настоящая насильственная природа», — сказал Вучич в эфире телеканала TV Informer.
По его словам, причины протестов связаны с «поствыборной травмой» их организаторов. «Все могут быть спокойны. Государство выполняет свою работу серьезно, а насильственные протесты — следствие нескольких факторов. Один из них — поствыборная травма (оппозиции — прим. ТАСС) из-за очередной неудачи, которой они не ожидали, поскольку распространяли ложную надежду среди своих сторонников, а другой — то, что никто не может объяснить, что делают пиротехнические средства в здании университета», — отметил президент. Ранее Вучич объявил о победе правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в органы местного самоуправления, прошедших 29 марта в 10 муниципалитетах из 145 по всей стране.
Вучич также заявил об отсутствии сочувствия у протестующих к погибшей студентке и подчеркнул, что государству важно установить причины ее смерти. «Есть значительная часть людей, которые ни в какой мере не проявляют сочувствия к погибшей девушке, для них это “побочный случай”, они не позволяют расследовать ее убийство или самоубийство», — отметил он. Президент призвал граждан сохранять спокойствие, отметив, что «нет никаких причин для беспокойства».
Ранее 31 марта спикер парламента Сербии Ана Брнабич призвала представителей ЕС осудить насилие в отношении полиции во время протестов в Белграде.
По данным МВД Сербии, 26 марта перед зданием Белградского университета было обнаружено тело девушки. На месте происшествия были зафиксированы следы пожара и обнаружены пиротехнические средства. Полиция совместно с прокуратурой начала расследование, рассматривая в качестве основной версии гибели падение с высоты. В связи с этим делом во вторник полиция провела обыски в ректорате университета.
Вечером 31 марта возле здания философского факультета университета состоялся стихийный митинг против действий полиции. По мнению студентов, действия правоохранительных органов стали нарушением автономии университета. Акция переросла в стычки с полицией. По данным МВД, общественный порядок был восстановлен с минимальным применением силы.