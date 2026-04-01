Подарили пенальти, и тот Обляков не забил: сборные России и Мали сыграли вничью в товарищеском матче

Товарищеский матч в Санкт‑Петербурге между сборными России и Мали по футболу завершился безголевой ничьей. Несмотря на то что хозяева контролировали игру, африканская команда выстроила плотную оборону и свела к минимуму опасные моменты у своих ворот. Ключевой эпизод случился в середине первого тайма: полузащитник Иван Обляков не смог реализовать пенальти — именно этот момент мог стать поворотным в матче. После перерыва Валерий Карпин попытался оживить атаку, сделав несколько замен, но пробить голкипера Мамаду Самассу так и не удалось.
После неубедительного по качеству футбола матча с Никарагуа сборной России предстояло сыграть с более крепким соперником — командой Мали. Хотя африканский коллектив ещё ни разу не выступал на чемпионатах мира, в рейтинге ФИФА он занимает 54‑е место, а на континенте замыкает десятку лучших.
Собственно, последние четыре розыгрыша Кубка Африки наглядно об этом свидетельствуют. «Орлы» неизменно пробивались в плей‑офф, а в двух случаях завершали выступление в четвертьфинале. Ещё дважды — в 2012 и 2013 годах, когда в расцвете сил находились Шейк Диабате и Сейду Кейта, — они становились бронзовыми призёрами континентального чемпионата.
Впрочем, игру сборной Мали нельзя назвать яркой. Напротив, команда славится жёсткой обороной, компактным построением и быстрыми контратаками. Главный тренер Том Сентфье даже отмечал, что на последнем турнире стиль его подопечных сравнивали с игрой «Атлетико» Диего Симеоне.
Валерий Карпин также высоко оценил организованность малийцев в защите.
«В последний раз Мали пропускал два мяча 6 июня 2024 года — почти два года назад, когда он проиграл Гане 1:2. В течение двух лет он не пропускал больше одного гола — либо играл на ноль, либо пропускал один мяч. Так что будет тяжело в атаке даже создавать моменты, не говоря уже о том, чтобы забивать», — цитировала Карпина пресс‑служба РФС.
Тем не менее хозяева считались безоговорочными фаворитами. Тем более что Сентфье не вызвал на матч в Санкт‑Петербурге главных звёзд: полузащитника «Тоттенхэма» Ива Биссума, хавбеков «Ланса» Амаду Айдара и Мамаду Сангаре, вингера «Фенербахче» Нене Доржелеса, а также нападающего «Бешикташа» Эль‑Биляля Туре. Вместо них шанс получили два представителя клубов РПЛ: Натан Гассама из «Балтики» и Мамаду Майга из «Пари НН», причём последний и вовсе дебютировал за национальную команду.
Карпин, в свою очередь, отпустил из сборной сразу пятерых игроков.
«Фомин — по медицинским причинам: сильный ушиб колена, тренироваться не мог… По Митрюшкину могу сказать: даже учитывая, что Сафонов не с нами, у нас есть три вратаря — и этого достаточно. То же самое и по Тюкавину — есть Воробьёв, Комличенко и Мелкадзе. Тюкавин забил и отдал в матче с Никарагуа — всё, достаточно», — объяснил он.
В итоге стартовый состав национальной команды по сравнению с матчем против Никарагуа полностью обновился. На последнем рубеже появился Станислав Агкацев. В обороне вышли Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Александр Сильянов и Данил Круговой. Тройку полузащитников составили Иван Обляков, Матвей Кисляк и Дмитрий Баринов. В атаке по краям действовали Максим Глушенков и Александр Головин (хотя последний порой и опускался на место опорника), а в центре — Дмитрий Воробьёв.
Уже со стартовым свистком стало понятно, что характер и динамика встречи будут сильно отличаться от матча четырёхдневной давности. Гости вышли на поле с пятью защитниками и предпочли играть вторым номером, встречая соперника на подступах к штрафной. Хозяева оказались готовы к такому развитию событий и большую часть первого тайма владели преимуществом, практически не покидая чужую половину поля.
Однако создавать голевые моменты даже против резервного состава Мали оказалось непростой задачей. Единственным опасным эпизодом игры стал выстрел Облякова из‑за пределов штрафной, который приняла на себя штанга.
Разницу в классе африканцы компенсировали слаженностью и готовностью вступать в борьбу, которая временами выходила за рамки правил. На 20‑й минуте недалеко от центрального круга Майга совершил грубый подкат сзади, вызвав возмущение Баринова. Футболисты успели потолкаться, но конфликт быстро погасил рефери Рустам Лутфуллин, хотя в официальной игре оба наверняка получили бы по «горчичнику» за неспортивное поведение.
Спустя несколько минут гости сфолили уже возле своих ворот. После подачи Головина Гассама слегка придержал Воробьёва за плечо, не дав нападающему дотянуться до мяча. Контакт выглядел несерьёзным, однако рефери назначил пенальти. К точке подошёл Обляков — и стал главным антигероем вечера: пробил выше перекладины, что, видимо, лишь прибавило соперникам уверенности. В заключительную четверть тайма они действовали смелее, но отметились лишь двумя угловыми у ворот Агкацева.
Вторая половина встречи прошла по схожему сценарию. Как ни пытался Головин вскрывать оборону перепасовками, партнёры лишь изредка успевали за его мыслью: прострелы и попытки обострить игру почти не находили поддержки. К тому же рослые и физически более крепкие малийцы практически не позволяли сближаться со своим вратарём, намертво перекрывая центр поля.
Пришлось вмешаться и вратарю Мамаду Самассе, который на исходе часа дважды за три минуты спас свою команду: сначала вытащил мяч из‑под перекладины после удара Головина, а затем отразил выстрел Вахании в упор.
Найти ключи к обороне гостей и пробить 36‑летнего голкипера «Лаваля» из второго по силе французского дивизиона Карпину не помогли ни замена Воробьёва на более высокого Николая Комличенко, ни появление на поле свежих креативщиков — Кирилла Глебова и Лечи Садулаева.
Итоговая нулевая ничья фактически зафиксировала заочную тактическую победу Сенфье над Карпиным, а критики национальной команды будут правы, рассуждая о том, что последние товарищеские матчи оставляют тяжёлое впечатление.