В МИД высказались о возмущении Будапешта действиями Киева против «Дружбы»

В МИД считают возмущение Будапешта действиями Киева против «Дружбы» справедливым.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва считает справедливым возмущение Будапешта действиями киевского режима против нефтепровода «Дружба», заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«Очевидно, что прекращение Киевом прокачки по нефтепроводу “Дружба” в Венгрию угрожает ее энергобезопасности. Действия режима (Владимира) Зеленского вызвали, на наш взгляд, справедливое возмущение венгерских властей, расценивших их как прямое посягательство на суверенитет страны и попытку спровоцировать в ней острый социально-экономический кризис», — сказал Тяпкин.

Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше