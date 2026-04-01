В МИД высказались о возмущении Будапешта действиями Киева против «Дружбы»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва считает справедливым возмущение Будапешта действиями киевского режима против нефтепровода «Дружба», заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
«Очевидно, что прекращение Киевом прокачки по нефтепроводу “Дружба” в Венгрию угрожает ее энергобезопасности. Действия режима (Владимира) Зеленского вызвали, на наш взгляд, справедливое возмущение венгерских властей, расценивших их как прямое посягательство на суверенитет страны и попытку спровоцировать в ней острый социально-экономический кризис», — сказал Тяпкин.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.