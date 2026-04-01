Россия выступила против резолюции о мандатах ООН, расширяющей полномочия генсека

Дискуссия проходит в рамках согласования реформенных процессов инициативы «ООН-80». Резолюция была принята 168 голосами «за». Против проголосовали Россия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. В ходе подготовки документа российская сторона предлагала ключевые поправки: ограничить пересмотр мандатов только по инициативе самих государств-членов, а также четко прописать, что оптимизация не должна создавать препятствий для выполнения финансовых обязательств. Эти предложения не были учтены в финальной версии.