Россия выступила против резолюции о мандатах ООН, расширяющей полномочия генсека

ООН, 1 апреля. /ТАСС/. Россия проголосовала против резолюции о мандатах ООН и считает ее опасной для будущего организации из-за расширения полномочий генерального секретаря за пределы Устава ООН. Об этом сообщил российским журналистам заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.
«Развитые страны навязывают новые модальности работы в ООН, которые по сути сокращают прерогативы государств-членов и расширяют полномочия генсекретаря — за пределы Устава ООН. Россия выступила против резолюции о мандатах, которая, во-первых, не стала итогом добросовестных переговоров, во-вторых, дает право генсекретарю инициативно обозначать устаревшие или неактуальные мандаты. Такой подход опасен для будущего ООН», — сказал Чумаков.
По его словам, несмотря на принятие резолюции голосованием, Россия продолжит отстаивать принцип консенсуса и ключевую роль государств-членов в судьбе организации.
Дискуссия проходит в рамках согласования реформенных процессов инициативы «ООН-80». Резолюция была принята 168 голосами «за». Против проголосовали Россия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. В ходе подготовки документа российская сторона предлагала ключевые поправки: ограничить пересмотр мандатов только по инициативе самих государств-членов, а также четко прописать, что оптимизация не должна создавать препятствий для выполнения финансовых обязательств. Эти предложения не были учтены в финальной версии.