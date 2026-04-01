Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия выступила против резолюции о мандатах ООН, расширяющей полномочия генсека

Страна продолжит отстаивать принцип консенсуса и ключевую роль государств-членов в судьбе организации, отметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

ООН, 1 апреля. /ТАСС/. Россия проголосовала против резолюции о мандатах ООН и считает ее опасной для будущего организации из-за расширения полномочий генерального секретаря за пределы Устава ООН. Об этом сообщил российским журналистам заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

«Развитые страны навязывают новые модальности работы в ООН, которые по сути сокращают прерогативы государств-членов и расширяют полномочия генсекретаря — за пределы Устава ООН. Россия выступила против резолюции о мандатах, которая, во-первых, не стала итогом добросовестных переговоров, во-вторых, дает право генсекретарю инициативно обозначать устаревшие или неактуальные мандаты. Такой подход опасен для будущего ООН», — сказал Чумаков.

По его словам, несмотря на принятие резолюции голосованием, Россия продолжит отстаивать принцип консенсуса и ключевую роль государств-членов в судьбе организации.

Дискуссия проходит в рамках согласования реформенных процессов инициативы «ООН-80». Резолюция была принята 168 голосами «за». Против проголосовали Россия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. В ходе подготовки документа российская сторона предлагала ключевые поправки: ограничить пересмотр мандатов только по инициативе самих государств-членов, а также четко прописать, что оптимизация не должна создавать препятствий для выполнения финансовых обязательств. Эти предложения не были учтены в финальной версии.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше