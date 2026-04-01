Арестованный марафонец Виноградов находится под судебным контролем в Париже

ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости. Арестованный в Париже российский марафонец Егор Виноградов находится во Франции под судебным контролем в ожидании слушания, ему и его семье предоставило квартиру посольство РФ, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Париже.
«Посольство предоставило квартиру, в которой они (Виноградов с женой — ред.) в настоящее время проживают вместе с родившейся в тюрьме дочерью, находясь под судебным контролем в ожидании суда», — сообщили агентству в российском посольстве.
Три старшие дочери супружеской пары находятся в Москве с родителями спортсмена, сообщили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что находятся в постоянном контакте с россиянами.
Виноградова арестовали в Париже в декабре 2023 года по подозрению в причастности к киберпреступлениям, вымогательстве и отмывании денег. Позже французская полиция арестовала его жену Елену, находившуюся на пятом месяце беременности.