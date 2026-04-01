Бастрыкин: Буданову заочно предъявили обвинение в теракте за атаку ВСУ на Хорлы

Российские следователи установили причастность трёх украинских командиров, в том числе признанного террористом главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, к удару в новогоднюю ночь по кафе в Хорлах в Херсонской области.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

Он отметил, что на основании полученных объективных данных Буданову и двум другим украинским командирам заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы.

По данным Следственного комитета, погибли 29 человек, включая двоих детей, пострадали не менее 60. Дело расследуется как теракт.

В феврале в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что все получившие ранения в результате удара ВСУ по Хорлам выписаны из больниц региона.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

