СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экс-глава министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм опустошена и застигнута врасплох распространившимися в СМИ новостями о том, что ее супруг Брайан переодевается в женский образ и обменивается фото с трансвеститами, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя Ноэм.
Во вторник Daily Mail опубликовала результаты своего расследования, в ходе которого выяснила, что Брайан Ноэм переодевается в женскую одежду и надевает огромную накладную грудь, чтобы общаться в интернете с трансвеститами. Кроме того, утверждается, что он «платил артистам эротического жанра за непристойные разговоры». Сообщается, что когда корреспонденты Daily Mail связались с мужчиной по телефону, он не отрицал, что вел откровенные разговоры или делился фотографиями, на которых он был одет как женщина.
«Ноэм опустошена. Семья была застигнута врасплох, и они просят о соблюдении конфиденциальности и молитвах в этот момент», — приводит издание слова представителя Ноэм.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в комментарии газете заявил, что был удивлен, узнав, что семья Ноэм не опровергла эту информацию.
«Они подтвердили это? Ух ты, мне очень жаль семью, если это так, это очень плохо… Я ничего не видел. Я ничего об этом не знаю. Это очень жаль, но я просто ничего об этом не знаю», — сказал Трамп в телефонном разговоре.
В начале марта Трамп заявил о назначении нового главы министерства внутренней безопасности США вместо Кристи Ноэм на фоне инцидентов во время рейдов по борьбе с нелегальной миграцией.