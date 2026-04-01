Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребитель F-35 ВВС США потерпел крушение в районе полигона

Представитель Военно-воздушных сил США сообщил РИА Новости, что истребитель F-35, базировавшийся на авиабазе «Неллис», разбился к северу от Лас-Вегаса.

Представитель Военно-воздушных сил США сообщил РИА Новости, что истребитель F-35, базировавшийся на авиабазе «Неллис», разбился к северу от Лас-Вегаса.

Инцидент произошел в районе испытательного и тренировочного полигона Невады, примерно в 25 милях к северо-востоку от Индиан-Спрингс.

По данным пресс-службы ВВС, пилоту удалось выжить — он получил незначительные травмы и находится в безопасности. Угрозы для гражданских объектов нет.

На месте крушения работают аварийные службы.

