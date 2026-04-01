Истребитель F-35 ВВС США потерпел крушение в районе полигона

Представитель Военно-воздушных сил США сообщил РИА Новости, что истребитель F-35, базировавшийся на авиабазе «Неллис», разбился к северу от Лас-Вегаса.
Инцидент произошел в районе испытательного и тренировочного полигона Невады, примерно в 25 милях к северо-востоку от Индиан-Спрингс.
По данным пресс-службы ВВС, пилоту удалось выжить — он получил незначительные травмы и находится в безопасности. Угрозы для гражданских объектов нет.
На месте крушения работают аварийные службы.
